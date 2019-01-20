Голкипер "Спартака" Ребров заявил о скором возвращении в строй

Теги спартак москваартем ребров

Голкипер "Спартака" Ребров заявил о скором возвращении в строй

Вратарь "Спартака" Артем Ребров опубликовал в соцсети фото из больницы.

Ранее сообщалось, что 34-летний голкипер, не сможет играть во второй части сезона из-за травмы плеча.

"Да не собираюсь заканчивать. "Спартак", скоро буду", - написал Ребров в инстаграме.

Напомним, голкипер покинул расположение клуба в связи с травмой плечевого сустава.

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