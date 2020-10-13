Голкипер "Спартака" Селихов выйдет на поле впервые с весны прошлого года

Голкипер "Спартака" Александр Селихов выйдет на поле впервые с апреля 2019 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, вратарь сыграет в матче 15-го тура ФНЛ "Крылья Советов" - "Спартак-2", который состоится 13 октября.

Напомним, осенью 2019 года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.

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