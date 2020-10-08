Голкипер "Спартака" Селихов заявил, что "Зенит" стал слабее

Вратарь "Спартака" Александр Селихов сказал, что "Зенит" стал слабее в сравнении с прошлом сезоном.

"Свою команду всегда хочется превысить, так скажем. Но я думаю, что еще много матчей, дистанция длинная, она покажет.

Если честно, с моей точки зрения, судя по матчам, кажется, что "Зенит" немного подвыдохся. Мне так кажется.

Они провели достаточно хороший прошлый сезон, взяли три трофея, кажется, чуть-чуть эмоции подугасли", - заявил футболист в эфире выпуска ютуб-шоу "Футбольный Хейт".

У "Спартака" и "Зенита" после 10 туров РПЛ по 21 баллу.

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