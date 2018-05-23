Голкипер "Тигрес" получил вызов в сборную Аргентины на ЧМ-2018

Голкипер "Тигрес" Науэль Гусман получил вызов в сборную Аргентины на Чемпионат Мира-2018.

32-летний страж ворот заменит в заявке вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро​, который получил повреждение.

Напомним, сборная Аргентины на турнире в России сыграет в одной группе с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня).

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