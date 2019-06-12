Голкипер "Томи" Мелихов перешел в "Ахмат"

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Голкипер "Томи" Мелихов перешел в "Ахмат"

Вратарь Александр Мелихов перешел в грозненский "Ахмат". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня, 12 июня, Мелихов прошел медицинское обследование и подписал контракт с грозненцами до 2024 года.

Ранее 21-летний футболист выступал в "Томи".

В минувшем сезоне игрок участвовал в 15 матчах ФНЛ, пропустив 11 голов.

"Ахмат" по итогам завершившегося сезона занял 8 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 балла.

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