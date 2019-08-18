Голкипер "Уфы" Беленов прокомментировал домашнюю победу над "Ростовом"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал, что думает о домашнем матче 6-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:0).

"Трудно было. "Ростов" не зря идет в верхней части таблицы, хорошая команда. Но считаю, что сегодня мы больше хотели, поэтому выиграли заслуженно.

Матч с "Зенитом"? "Ростов" сюда приехал без поражений, а сегодня проиграл. "Зенит" тоже не проигрывал. Посмотрим, что будет. Будем играть на победу", - сказал Беленов.

"Ростов" с 11 баллами занимает 3 место в РПЛ, у "Уфы" 10 баллов и 10 строчка.

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