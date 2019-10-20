Голкипер "Уфы" Беленов заявил, что у команды худшее поле в лиге

Вратарь "Уфы" Александр Беленов после ничейного результата с московским ЦСКА (1:1) заявил, что поле его команды находится в плохом состоянии. Об этом сообщает Sport24.

"У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем…

Конечно, газон мешал играть. Гончаренко после игры говорил: "Поле испортилось". Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе.

Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть", - сказал футболист.

Отметим, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил: "Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное".

ЦСКА с 26 баллами занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.

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