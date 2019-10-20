Голкипер "Уфы" Беленов заявил, что у команды худшее поле в лиге
Вратарь "Уфы" Александр Беленов после ничейного результата с московским ЦСКА (1:1) заявил, что поле его команды находится в плохом состоянии. Об этом сообщает Sport24.
"У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем…
Конечно, газон мешал играть. Гончаренко после игры говорил: "Поле испортилось". Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе.
Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть", - сказал футболист.
Отметим, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил: "Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное".
ЦСКА с 26 баллами занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.
Не пропустите: Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
-
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
-
Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА
-
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ
Лента новостей
-
"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
1
"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
-
"Сент-Этьен" вырвал победу у "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
1
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
-
"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии
-
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)
-
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
-
Голкипер "Уфы" Беленов заявил, что у команды худшее поле в лиге
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в Примере (видео голов)
-
Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА
-
Евсеев назвал положительным результат матча "Уфы" с ЦСКА
-
1
Гончаренко: "ЦСКА должен был выигрывать у "Уфы"
-
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ
-
"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)
-
Полузащитник "Рубина" Зуев прокомментировал результаты команды в РПЛ
-
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов)
-
3
Обладатель "Золотого мяча - 1991": "Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди"
-
Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|13
|15
|9
|Спартак Москва
|13
|15
|10
|Уфа
|12
|15
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8