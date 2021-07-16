Голкипер "Уфы" Чернов официально перешёл в датский клуб

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря Алексея Чернова в "Вайле".

23-летний футболист перешёл в датский клуб на постоянной основе. Детали трансфера пока неизвестны.

Рыночная стоимость российского стража ворот оценивается в 300 тысяч евро.

Чернов выступал за "Уфу" с лета 2017 года, но за четыре сезона сыграл только 6 матчей.

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