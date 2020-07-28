Голкипер "Ювентуса" Буффон прокомментировал свой десятый титул в Серии А

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о завоевании десятого титула в Серии А.

Футболист заявил, что у туринского клуба украли два скудетто.

"Я очень счастлив. Важно было разобраться с этим, решить все дела. У меня была цель - выиграть 10 скудетто, так как два у нас украли.

Я очень доволен количеством своих матчей. Год был непростым, но я адаптировался. Я альтруист по натуре", - сказал Буффон в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, в 2006 году "Ювентус" лишили титулов 2005 и 2006 года из-за коррупционного скандала. В тот период был переведен в Серию Б.

В завершившемся сезоне Буффон выиграл Серию А в рекордный 10-й раз.

Не пропустите: Криштиану Роналду с семьей отпраздновал чемпионство "Ювентуса"| http://soccernews.ru