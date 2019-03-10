Голкипер "Ювентуса" ярко высказался об ответном матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

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Голкипер "Ювентуса" ярко высказался об ответном матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

Голкипер туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, что думает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Первая встреча закончилось со счетом 2:0 в пользу испанцев.

"Мы находимся в хорошей форме. Ждем не дождемся, чтобы выиграть этот прекрасный матч в Лиге чемпионов. У "Ювентуса" было много ошибок в первой игре. Нужно хорошо сыграть и в атаке и защите. Это будет сделать нелегко. Вы верим в себя", - сказал голкипер.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" пройдет 12 марта на стадионе "Альянц Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).

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