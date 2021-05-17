Голкипер "Зенита" Лунев получил несколько предложений из Европы

Теги зенит санкт-петербургандрей луневториноболоньябрайтон & хоув альбион

Голкипер "Зенита" Лунев получил несколько предложений из Европы

Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По сведениям источника, голкипер получил предложения от итальянских "Торино" и "Болоньи", а также от английского "Брайтона". Контракт Лунева с "Зенитом" истекает в середине июня, поэтому он может уйти из клуба бесплатно. "Зенит" не хочет терять вратаря, поэтому собирается предложить ему новый контракт.

В завершившемся сезоне 29-летний Лунев провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

На виллу Неймара проник сумасшедший фанатик

На виллу Неймара проник сумасшедший фанатик

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов