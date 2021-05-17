Голкипер "Зенита" Лунев получил несколько предложений из Европы
Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.
По сведениям источника, голкипер получил предложения от итальянских "Торино" и "Болоньи", а также от английского "Брайтона". Контракт Лунева с "Зенитом" истекает в середине июня, поэтому он может уйти из клуба бесплатно. "Зенит" не хочет терять вратаря, поэтому собирается предложить ему новый контракт.
В завершившемся сезоне 29-летний Лунев провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.
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