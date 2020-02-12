Голкипер "Зенита" перешел в "Ростов"

Вратарь "Зенита" Максим Рудаков перебрался в "Ростов".

Детали трансфера не разглашаются. Однако предполагается, что с 24-летним футболистом заключили контракт до 2024 года.

Рудаков является воспитанником "Зенита" и находился в системе клуба с 2012 года. Однако за первую команду не провел ни одной игры.

Последние два сезона Рудаков выступал за финский ХИК.

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