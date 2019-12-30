Голкипер "Зенита" Васютин может продолжить карьеру в "Урале"

Теги зенит санкт-петербургуралалександр васютин

Голкипер "Зенита" Васютин может продолжить карьеру в "Урале"

Вратарь "Зенита" Александр Васютин может продолжить карьеру в "Урале". Об этом сообщают "Невские новости".

24-летний голкипер - воспитанник "Зенита". В этом сезоне он провел лишь один матч за клуб. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость - 600 тысяч евро.

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