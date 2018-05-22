Голкипера "Наполи" обвинили в связях с мафией

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Голкипера "Наполи" обвинили в связях с мафиейГолкипер "Наполи" Хосеп Рейна входит в число трех игроков неаполитанского клуба, которые обвиняются в сотрудничестве с преступными группировками.

Как сообщает источник, известный испанец получил вызов в суд за свои связи с преступником Габриэле Эспозито, который уже получил тюремный срок, и его двумя братьями.

Также под следствие попали Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароника.

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