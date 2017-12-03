Голкипера ПСЖ Траппа зовут в АПЛ

Теги кристал пэласпсжкевин трапп

Голкипера ПСЖ Траппа зовут в АПЛ

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к немецкому вратарю ПСЖ Кевину Траппу, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно. Сам футболист может согласиться на трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику в предверии Чемпионата Мира-2018.

В этом сезоне 27-летний Трапп провел за ПСЖ всего 1 матч.

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