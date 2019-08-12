Голкиперу "Барселоны" предстоит операция

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Голкиперу "Барселоны" предстоит операция

Голкиперу "Барселоны" Нето предстоит операция на травмированной руке, сообщает AS.

Ранее стало известно, что 30-летний бразильский вратарь сломал ладьевидную кость запястья на одной из предсезонных тренировок в США. Отмечается, что Нето вернется в строй приблизительно через пять недель.

Напомним, что "Барселона" приобрела Нето этим летом у "Валенсии" за 26 миллионов евро, еще 9 миллионов "летучие мыши" получат в виде бонусов.

В прошлом сезоне Нето провел 47 игр, в которых пропустил 49 голов.

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