Голландец Дональд отказался переходить в "Динамо"



"Динамо" проявляло интерес к голландскому полузащитника "Црвены Звезды" Митчеллу Дональду, сообщает Zurnal.rs.

По сведениям издания, российский клуб был готов заплатить за футболиста 800 тысяч евро. Впрочем голландцем отказался менять клуб.

Стоит отметить, что хавбек в сезоне-2014/15 выступал в России за "Мордовию".

В этом сезоне 29-летний Дональд провел за "Црвену Звезду" 30 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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