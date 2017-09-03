Голландия – Болгария – 3:1 (обзор)

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Голландия – Болгария – 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Голландии и Болгарии (3:1).

Видео: Голландия – Болгария – 3:1.

Не пропустите: Нидерланды берут реванш у Болгарии и возвращаются на третье место в группе. | http://soccernews.ru

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