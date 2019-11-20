Голландия и Германия разгромили своих соперников в матчах Евро-2020

Голландия разгромила Эстонию в последнем матче отбора Евро-2020.

В параллельном матче группы C Германия была сильнее Северной Ирландии. Хет-трик оформил форвард "Баварии" Серж Гнабри.

Германия - Северная Ирландия - 6:1 (2:1)

Голы: Смит, 7 - 0:1, Гнабри, 19 - 1:1, Горецка, 43 - 2:1, Гнабри, 47 - 3:1, Гнабри, 60 - 4:1, Горецка, 73 - 5:1, Брандт, 90+1 - 6:1.

Германия: тер Штеген, Та, Хектор, Клостерманн (Штарк, 65), Киммих, Кроос, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри (Амири, 80), Горецка (Сердар, 73), Брандт.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр (Бойс, 77), Смит, Флэнаган, Дэйвис, Магеннис (Лейвери, 83), Эванс (Маклафлин, 65), Фергюсон, Сэвилл, Томпсон.

Голландия - Эстония - 5:0 (2:0)

Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Аке, 19 - 2:0, Вайналдум, 66 - 3:0, Вайналдум, 79 - 4:0, Боаду, 87 - 5:0.

Голландия: Силлессен, ван Анхолт, Аке, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Стротман, 75), Л.де Йонг (Вегхорст, 63), Депай (Боаду, 46), Промес, Стенгс.

Эстония: Лепметс, Тенисте (Баранов, 61), Тамм, Калласте, Метс, Васильев, Антонов, Айнсалу, Зенев (Лийвак, 76), Ойямаа (Кяйт, 83), Сорга.

Таким образом, Германия возглавляет группу С, сборная Голландии финишировала на втором месте. Северная Ирландия расположилась на 3 строчке, у Эстонии 1 балл и 5 место.

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