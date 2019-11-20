Голландия и Германия разгромили своих соперников в матчах Евро-2020
Голландия разгромила Эстонию в последнем матче отбора Евро-2020.
В параллельном матче группы C Германия была сильнее Северной Ирландии. Хет-трик оформил форвард "Баварии" Серж Гнабри.
Германия - Северная Ирландия - 6:1 (2:1)
Голы: Смит, 7 - 0:1, Гнабри, 19 - 1:1, Горецка, 43 - 2:1, Гнабри, 47 - 3:1, Гнабри, 60 - 4:1, Горецка, 73 - 5:1, Брандт, 90+1 - 6:1.
Германия: тер Штеген, Та, Хектор, Клостерманн (Штарк, 65), Киммих, Кроос, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри (Амири, 80), Горецка (Сердар, 73), Брандт.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр (Бойс, 77), Смит, Флэнаган, Дэйвис, Магеннис (Лейвери, 83), Эванс (Маклафлин, 65), Фергюсон, Сэвилл, Томпсон.
Голландия - Эстония - 5:0 (2:0)
Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Аке, 19 - 2:0, Вайналдум, 66 - 3:0, Вайналдум, 79 - 4:0, Боаду, 87 - 5:0.
Голландия: Силлессен, ван Анхолт, Аке, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Стротман, 75), Л.де Йонг (Вегхорст, 63), Депай (Боаду, 46), Промес, Стенгс.
Эстония: Лепметс, Тенисте (Баранов, 61), Тамм, Калласте, Метс, Васильев, Антонов, Айнсалу, Зенев (Лийвак, 76), Ойямаа (Кяйт, 83), Сорга.
Таким образом, Германия возглавляет группу С, сборная Голландии финишировала на втором месте. Северная Ирландия расположилась на 3 строчке, у Эстонии 1 балл и 5 место.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3