Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций

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Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций

Сборная Голландии обыграла Польшу в матче первой группы дивизиона А Лиги наций.

Победный гол забил Стевен Бергвайн

Голландия - Польша - 1:0 (0:0)

Голы: Бергвайн, 61 - 1:0

В следующем туре Голландия встретится с Италией, а Польша на выезде сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

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