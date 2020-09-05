Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций
Сборная Голландии обыграла Польшу в матче первой группы дивизиона А Лиги наций.
Победный гол забил Стевен Бергвайн.
Голландия - Польша - 1:0 (0:0)
Голы: Бергвайн, 61 - 1:0
В следующем туре Голландия встретится с Италией, а Польша на выезде сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.
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|6
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|4
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|Группа 2
|М
|О
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|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4