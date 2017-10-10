Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет
В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии на своем поле обыграла Швецию со счетом 2:0.
Впрочем, несмотря на победу голландцы остались на третьем месте в группе, оставшись ниже шведов по разнице мячей.
В итоге Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет.
Стоит отметить, что два гола назад "оранжевые" уже пропустили предыдущий крупный турнир - чемпионат Европы-2016.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|7
|18
|2
|Фейеноорд
|7
|15
|3
|Витесс
|7
|14
|4
|Зволле
|7
|14
|5
|Херенвен
|7
|14
|6
|Аякс
|7
|13
|7
|ВВВ Венло
|7
|12
|8
|АЗ
|7
|12
|9
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|10
|Утрехт
|7
|10
|11
|Гронинген
|7
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|7
|7
|14
|НАК Бреда
|7
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Спарта Роттердам
|7
|5
|17
|Рода ЮК
|7
|3
|18
|Виллем II
|7
|3