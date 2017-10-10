В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии на своем поле обыграла Швецию со счетом 2:0.

Впрочем, несмотря на победу голландцы остались на третьем месте в группе, оставшись ниже шведов по разнице мячей.

В итоге Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет.

Стоит отметить, что два гола назад "оранжевые" уже пропустили предыдущий крупный турнир - чемпионат Европы-2016.

Не пропустите: Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru