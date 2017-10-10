Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет

Теги нидерланды

Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии на своем поле обыграла Швецию со счетом 2:0.

Впрочем, несмотря на победу голландцы остались на третьем месте в группе, оставшись ниже шведов по разнице мячей.

В итоге Голландия не попала на Чемпионат Мира впервые за последние 16 лет.

Стоит отметить, что два гола назад "оранжевые" уже пропустили предыдущий крупный турнир - чемпионат Европы-2016.

Не пропустите: Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 7 18
2 Фейеноорд 7 15
3 Витесс 7 14
4 Зволле 7 14
5 Херенвен 7 14
6 Аякс 7 13
7 ВВВ Венло 7 12
8 АЗ 7 12
9 АДО Ден Хааг 7 10
10 Утрехт 7 10
11 Гронинген 7 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 7 7
14 НАК Бреда 7 7
15 Твенте 7 6
16 Спарта Роттердам 7 5
17 Рода ЮК 7 3
18 Виллем II 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов