Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче

Теги нидерландышотландия

Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матчеФото: инстаграм сборной Голландии/Автор неизвестен

Сборная Голландии сыграла вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.

В составе шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет. У Голландии дублем отметился Мемфис Депай.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Голландии сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Товарищеские матчи

Голландия — Шотландия — 2:2 (1:1)

Голы: Хендри, 11 (0:1). Депай, 17 (1:1). Нисбет, 64 (1:2). Депай, 89 (2:2).

Голландия: Крул, де Фрай (Л.де Йонг, 85), де Лигт, Вейндал (ван Анхолт, 69), Дюмфрис, Тимбер (Промес, 69), Вайналдум (Классен, 31), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 31), Депай, Вегхорст (Бергхейс, 69).

Шотландия: Гордон, Купер (Галлахер, 62), Робертсон (Маккенна, 69), Тирни (Тэйлор, 69), Хендри, Форрест (Фрэйзер, 61), Армстронг, Макгрегор, Кристи, Тернбулл (Гилмор, 81), Дайкс (Нисбет, 61).

Также не пропустите: Лукаку сказал, что останется в "Интере". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов