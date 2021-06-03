Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче
Фото: инстаграм сборной Голландии/Автор неизвестен
Сборная Голландии сыграла вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.
В составе шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет. У Голландии дублем отметился Мемфис Депай.
Напомним, что на Евро-2020 сборная Голландии сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Товарищеские матчи
Голландия — Шотландия — 2:2 (1:1)
Голы: Хендри, 11 (0:1). Депай, 17 (1:1). Нисбет, 64 (1:2). Депай, 89 (2:2).
Голландия: Крул, де Фрай (Л.де Йонг, 85), де Лигт, Вейндал (ван Анхолт, 69), Дюмфрис, Тимбер (Промес, 69), Вайналдум (Классен, 31), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 31), Депай, Вегхорст (Бергхейс, 69).
Шотландия: Гордон, Купер (Галлахер, 62), Робертсон (Маккенна, 69), Тирни (Тэйлор, 69), Хендри, Форрест (Фрэйзер, 61), Армстронг, Макгрегор, Кристи, Тернбулл (Гилмор, 81), Дайкс (Нисбет, 61).
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