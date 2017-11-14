Голландия разгромила Румынию, Словакия победила Норвегию

Завершились два товарищеских матча с участием европейских сборных. Голландия на выезде с крупным счетом переиграла Румынию, Словакия с минимальным счетом выиграла у Норвегии.

Румыния – Голландия - 0:3 (0:0)

Голы: Депай, 47 - 0:1, Бабел, 56 - 0:2, де Йонг, 81 - 0:3

Румыния: Пантилимон, Ганя, Моци, Кирикеш, Кипчу, Ханка (Торже, 63), Бикфалви (Алибек, 67), Хобан (Пинтилий, 75), Будеску (Станчу, 46), Цукудян (Андоне, 46), Тэнасе (Грозав, 63).

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Промес, 87), Бабел (де Йонг, 62), Строотман (Триндаде, 78), Бергейс (ван де Беек, 83), Проппер (ван Гинкел, 62), Депай (Снейдер, 62), Велтман.

Словакия – Норвегия - 1:0 (0:0)

Гол: Лоботка, 90 - 1:0

Словакия: Козачик, Шкртел, Шкриньяр (Кишш, 64), Губочан (Мазань, 63), Дюрица, Лоботка, Руснак (Мигалик, 63), Мак (Беро, 74), Хамшик (Дуда, 64), Пекарик, Немец.

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Линнес, Мелинг, Троннсен, Хенриксен, Нордтвейт (Шелвик, 46), Эльюнусси (Свенссон, 90), Тофт-Содерлунд (Камара, 71), Серлот, Бергет (Дэли, 70).

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