Голландские клубы проведут масштабную акцию против расизма

Все клубы чемпионата Нидерландов поучаствуют в акции против расизма.

Как сообщает Goal.com, все игры грядущего тура высшего и второго дивизиона будут приостановлены на одну минуту.

Федерация футбола Голландии надеется, что общество обратит внимание на проблему расизма. Матчи остановятся на первой минуте и футболисты команд не будут покидать поле.

Напомним, что 17 ноября во время игры "Ден Босх" - "Эксельсиор" расистским оскорблениям подвергся Ахмад Морейра. Игрок покинул поле, однако через время вернулся и отметился голом.

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