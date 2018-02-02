Голландские СМИ назвали имя нового наставника сборной

Рональд Куман, скорее всего, станет новым главным тренером сборной Нидерландов.

Как сообщают голландские СМИ, 54-летний специалист заключит соглашение до ЧМ-2022. Подписание контракта должно состояться 9 февраля.

Напомним, что прошлым наставником сборной был Дик Адвокат, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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