Голландские СМИ назвали имя нового наставника сборной
Рональд Куман, скорее всего, станет новым главным тренером сборной Нидерландов.
Как сообщают голландские СМИ, 54-летний специалист заключит соглашение до ЧМ-2022. Подписание контракта должно состояться 9 февраля.
Напомним, что прошлым наставником сборной был Дик Адвокат, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.
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