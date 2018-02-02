Голландские СМИ назвали имя нового наставника сборной

Теги нидерландырональд куман

Голландские СМИ назвали имя нового наставника сборной

Рональд Куман, скорее всего, станет новым главным тренером сборной Нидерландов.

Как сообщают голландские СМИ, 54-летний специалист заключит соглашение до ЧМ-2022. Подписание контракта должно состояться 9 февраля.

Напомним, что прошлым наставником сборной был Дик Адвокат, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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