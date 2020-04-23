Голландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы

Футбольный судья из Нидерландов Бас Нейхейс сообщил в инстаграме, что самостоятельно принял роды у овцы.

"Следующий день после новостей о том, что чемпионат завершён, начался позитивно", - написал рефери, прикрепив подтверждающее видео.

Новорожденное животное получило имя Йохан.

43-летний Нейхейс обслуживает матчи Эредивизи с марта 2005 года. Входит в элитную группу арбитров УЕФА.

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