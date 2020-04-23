Голландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы
Футбольный судья из Нидерландов Бас Нейхейс сообщил в инстаграме, что самостоятельно принял роды у овцы.
"Следующий день после новостей о том, что чемпионат завершён, начался позитивно", - написал рефери, прикрепив подтверждающее видео.
Новорожденное животное получило имя Йохан.
43-летний Нейхейс обслуживает матчи Эредивизи с марта 2005 года. Входит в элитную группу арбитров УЕФА.
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|ПСВ
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
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|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
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|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23