Голландский арбитр сломал ногу, но доработал матч до конца. Видео

В матче 2-го предварительного этапа Кубка Нидерландов между "Куик Бойс" и "Катвейк" арбитр Роб Диперинк сломал ногу, но отработал до конца.

Судья получил травму в компенсированное время. На поле выбежали медики, которые заморозили Диперинку ногу и он смог продолжить матч, продлившийся 120 минут. После окончания поединка арбитр прошел медицинское обследование, которое выявило у него перелом лодыжки.

| Scheidsrechter Rob Dieperink brak zijn enkel tijdens de Katwijkse derby dinsdag, maar maakte toch de 120 minuten vol.



Beterschap, Rob! #quikat pic.twitter.com/MYWMN1Bp7g — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 сентября 2019 г.

Матч завершился победой "Катвейка" со счетом 3:2.

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