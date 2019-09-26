Голландский арбитр сломал ногу, но доработал матч до конца. Видео

Теги

Голландский арбитр сломал ногу, но доработал матч до конца. Видео

В матче 2-го предварительного этапа Кубка Нидерландов между "Куик Бойс" и "Катвейк" арбитр Роб Диперинк сломал ногу, но отработал до конца.

Судья получил травму в компенсированное время. На поле выбежали медики, которые заморозили Диперинку ногу и он смог продолжить матч, продлившийся 120 минут. После окончания поединка арбитр прошел медицинское обследование, которое выявило у него перелом лодыжки.

Матч завершился победой "Катвейка" со счетом 3:2.

Не пропустите: Дзюба сравнил себя со знаменитым киллером из Голливуда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов