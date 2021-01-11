Голландский эксперт оценил перспективы Хендрика в "Спартаке"
Голландский эксперт Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский "Спартак".
"Переход Хендрикса нельзя назвать усилением для красно-белых. Думаю, "Спартак" выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если "Спартак" взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.
Болельщикам "Спартака" надо понимать, что Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью. "Спартак" точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом", — приводит слова Фрерикса Sport24.
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Хендрика от 500 до 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за ПСВ 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Педро Роша вернется в "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"
-
"Россия - любовь - Украина": Смолов опубликовал фото с Андреем Шевченко
-
РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса
-
Роналду покорился очередной рекорд
-
Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года
Лента новостей
-
Голландский эксперт оценил перспективы Хендрика в "Спартаке"
-
Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram
-
Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"
-
Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"
-
Инсинье вошёл в топ-7 бомбардиров "Наполи" в Серии А
-
Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м
-
АПЛ может заменить соперника "Тоттенхэма" на ближайший тур
-
"Россия - любовь - Украина": Смолов опубликовал фото с Андреем Шевченко
-
"РБ Лейпциг" определился с будущим Упамекано
-
Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни
-
РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса
-
"Вест Хэм" может подписать нападающего "Реала"
-
"Наполи" выбирает между защитниками "Арсенала" и "Челси"
-
Роналду покорился очередной рекорд
-
Агуэро пропустит не менее трёх матчей "Манчестер Сити" из-за карантина
-
"Барселона" - об 11-летии первого "Золотого мяча" Месси: "Всё ещё лучший"
-
Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года
-
Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности
-
Камавинга прокомментировал интерес со стороны европейских топ-клубов
-
Роналду высказался о победе "Ювентуса" над "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23