Голландский эксперт оценил перспективы Хендрика в "Спартаке"

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Голландский эксперт оценил перспективы Хендрика в "Спартаке"

Голландский эксперт Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский "Спартак".

"Переход Хендрикса нельзя назвать усилением для красно-белых. Думаю, "Спартак" выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если "Спартак" взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.

Болельщикам "Спартака" надо понимать, что Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью. "Спартак" точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом", — приводит слова Фрерикса Sport24.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Хендрика от 500 до 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за ПСВ 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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