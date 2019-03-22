Голландский форвард, который смог! Рассказываем об одном из главных открытий Бундеслиги Вауте Вегхорсте

Итак, ты выигрываешь Бундеслигу, падаешь на самый низ, потом возвращаешься на второе место, доходишь до четвертьфинала Лиги Чемпионов и потом снова падаешь вниз, поднимаясь лишь в текущем сезоне. Кто ты? Правильно, ты – "Вольфсбург". Немецкая Бундеслига знает много сюжетов "из грязи в князи" и наоборот (что случается чаще), но "Вольфсбург" – это, пожалуй, самая "синусоидная" немецкая команда последнего десятилетия. В двух предыдущих сезонах она и вовсе застряла на 16 месте чемпионата, спасаясь от вылета лишь за счет стыковых матчей с третьей командой Бундеслиги II. В этом отношении текущий игровой год стал для "волков" прорывным. На данном этапе подопечные Бруно Лаббадии идут на 7 месте Бундеслиги и отстают от прямой путевки в групповой этап Лиги Европы всего на 4 балла. За счет довольно внушительного прорыва основная масса игроков начала стремительно прогрессировать. Достаточно лишь сравнить игру Максимилиана Арнольда или Йосипа Брекало в прошлом сезоне и текущем. Однако, главными героями нынешнего "Вольфсбурга" они не являются. Самым заметным в составе "волков" вполне резонно считают Ваут Вегхорста.

26-летний голландский форвард перешел в команду Лаббадии этим летом за 10,5 млн евро из АЗ Алкмара и сразу же стал основным. Сейчас на его счету 28 встреч в футболке "зелено-белых" (96% в стартовом составе), 13 голов и 6 результативных передач. Ни один игрок в составе "Вольфсбурга" не может похвастаться подобными статистическими показателями. Не удивительно, что портал WhoScored оценивает действия футболиста в среднем в 7,19 балла – это 20-ый показатель во всей лиге. Примечательно, что всего лишь за сезон цена на Вегхорста выросла более чем в 2 раза. До переезда в Германию авторитетный портал Transfermarkt оценивал футболиста в 7 млн евро, теперь его цена равняется 17 млн (самый дорогой игрок в составе "волков"). Текущий сезон приучил нас к открытиям (вспомните хотя бы Пёнтека), так что форвард, который начал внезапно забивать – это никакая не новость. Однако, редакция Soccernews заинтересовалась внезапным взрывом Вегхорста и решила поделится с читателями несколькими интересными фактами из его биографии. Особенно в свете последних событий: 16 марта – в последнем туре Бундеслиги перед паузой на игры сборных – Ваут отметился хет-триком в воротах "Фортуны", отдал две результативные передачи, и позволил "Вольфсбургу" праздновать победу (уже двенадцатую в чемпионате) со счетом 5:2.

Стоит сказать, что 5 результативных действий записали имя Вегхорста в анналы истории, так как далеко не каждый голландец делал такое количество голов и результативных передач, когда речь заходила о игре в топ-5 чемпионатах Европы. Точнее, таких нидерландцев было двое – Арьен Роббен из "Баварии" и Мемфис Депай из "Лиона". Ваут – третий. Если говорить о стиле игры, то Вегхорст всю жизнь играл в Нидерландах, и лишь перед началом текущего сезона покинул родную обитель в поисках новой футбольной жизни. До 20 лет форвард сменил несколько молодежных команд, а первый матч на взрослом уровне провел 10 августа 2012 года в составе "Эммена" (команда сыграла вничью 1:1 с "Дордрехтом", Ваут провел на поле 50 минут). Однако, закрепиться в основном составе "Эменна" Вегхорсту так и не удалось. Несмотря на довольно крепкие показатели (21 гол в 65 неполных матчах) форвард все чаще оставался в запасе и, в итоге, решил испытать удачу в другом месте, получив статус свободного агента.

Следующим клубом Вегхорста стал "Эраклис Алмело", где и начался реальный рост футболиста. В 73 матчах он забил 24 гола, отдал 8 результативных передач, и начал привлекать внимание других более классных клубов. Через 2 года форварда решился выкупить АЗ Алкмар, выплатив отступные в размере 1,5 млн евро. На начальном этапе шаг казался достаточно рискованным, так как Вегхорста нельзя назвать футболистом, который подойдет под любую манеру игры, но уже в первом матче Эредивизи градус опасения практически развеялся. Форвард забил гол в первом же матче за новый клуб в ворота "Херенвена" и застолбил за собою статус "основного". В чем же заключается феномен "не подойдет под любую манеру игры"? Все просто – Вегхорст всегда был классическим таранным форвардом. Его рост равняется 197 см, а его главная специализация – голы головой. Однако, с возрастом нападающий развил и другие скиллы. К примеру, сейчас голы головой и ногами (Вегхорст забивает не только с ближней дистанции в пустые ворота или на добиваниях, но и регулярно "проверяет" голкиперов с дальней дистанции) приблизительно сбалансированы в его "результативной копилке".

Крепкое телосложение кажется еще более внушительным плюсом, если детально просмотреть все сезоны Вегхорста в профессиональном футболе. Внимательные болельщики могут увидеть, что голландец практически не травмируется. За 6 лет карьеры в биографии Ваута можно найти максимум 5 матчей, которые он пропустил из-за повреждений. Очень интересно, что на родине футболиста очень часто сравнивают еще одним "великаном" – Басом Достом. Во-первых, схожие антропометрические данные. Во-вторых, биографические моменты: "Вольфсбург" стал первым зарубежным клубом в карьере Доста после скитаний поездок по стадионам родных Нидерландов. Однако, есть и существенные различия. В первую очередь они касаются командной игры. Вегхорст более полезен в данном аспекте и готов не только забивать самостоятельно, но и ассистировать партнерам. В свою очередь Дост всю карьеру простоял в штрафной площади в ожидании нацеленного паса. Еще одним очень интересным моментом являются попытки дриблинга. Мало кто обращает внимание на подобные вещи, но Вегхорст очень напоминает Питера Крауча в попытках обыграть соперников. Он часто делает ложные и уверенные движения, что-то вроде замаха или отвлекающие взгляды в другую сторону, а потом просто проходит защитника за счет проброса и рывка.

В прошлом сезоне Вегхорст стал настоящей звездой АЗ. Он получил капитанскую повязку, стал третьим бомбардиром чемпионата Голландии, а также лучшим снайпером национального кубка (9 голов) и собственно "фермеров". За 2 сезона в Алкмаре Ваут успел сыграть 86 матчей, забить 45 голов и отдать 13 результативных передач. Такие результаты воодушевили наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана, и он решил вызвать Вегхорста в главную команду страны. Однако, пока что закрепиться хотя бы в статусе резервиста форварду не удалось. Он сыграл в оранжевой футболке всего 20 минут, которые растянулись на целых 3 матча, полностью пропустил Лигу Наций и не был заявлен на стартовый матч квалификации к Евро-2020 против Беларуси.