Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого

Теги леонид слуцкийвитесс

Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого

Голландский канал в твиттере опубликовал прощальное видео, экс-тренеру "Витесса" Леониду Слуцкому, который покинул клуб 29 ноября из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощаемся с дружелюбным русским", - говорится в сообщении Fox Sports NL.

Напомним, что Слуцкий работал в "Витессе" с лета 2018 года. Вместе с ним команду покинули ассистенты братья Березуцкие.

В текущем сезоне команда удачно стартовала, однако после последовала серия из пяти поражений подряд. В итоге тренер подал в отставку.

Не пропустите: Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо". | http://soccernews.ru
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