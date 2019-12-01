Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
Голландский канал в твиттере опубликовал прощальное видео, экс-тренеру "Витесса" Леониду Слуцкому, который покинул клуб 29 ноября из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощаемся с дружелюбным русским", - говорится в сообщении Fox Sports NL.
| Einde tijdperk Leonid Slutskiy: afscheid van de grote vriendelijke Rus bij @MijnVitesse. pic.twitter.com/PKrp9q0xaM— FOX Sports (@FOXSportsnl) 30 ноября 2019 г.
Напомним, что Слуцкий работал в "Витессе" с лета 2018 года. Вместе с ним команду покинули ассистенты братья Березуцкие.
В текущем сезоне команда удачно стартовала, однако после последовала серия из пяти поражений подряд. В итоге тренер подал в отставку.
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Главные новости дня: 30 ноября
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