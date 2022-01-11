Голландский клуб договорился об аренде хавбека "Краснодара" Намли

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Голландский клуб договорился об аренде хавбека "Краснодара" Намли

Фото инстаграм Юнеса Намли

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли в ближайшее время станет игроком роттердамской "Спарты", сообщает Voetbal International.

По информации источника, клубы согласовали условия аренды 27-летнего футболиста до окончания нынешнего сезона.

Напомним, что датский хавбек только вернулся из двухлетней аренды в "Колорадо Рэпидз".

В 2019 году "Краснодар" приобрёл Намли за 2 миллиона евро, он сыграл за "быков" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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