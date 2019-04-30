Голландский кумир французов. Не забывайте уникального Джонни Репа

25 ноября 1951 года в голландском Зандаме родился будущий футболист по имени Джон Николас Реп. И не абы какой футболист – таких тут навалом! – а один из величайших в истории всего спорта. Джонни был хорош собой и относился к числу нестареющих людей, чья лицо отказывалось выдавать истинный возраст. Но даже он кое о чём жалеет: «Когда я перестал играть, я попытался избавиться от имени «Джонни». Мне было почти 40, но ничего не получилось».

Сейчас ему 60, и он уже давно не сопляк. Но народ продолжает называть его «Джонни».

«Когда он был молодым пареньком, он ни на кого не был похож. Детишки возвращались из школы нормально, по обочине, а Джонни по крышам бегал. Он всегда во что-то играл на улице, всегда отправлялся с друзьями в приключения», – вспоминает его мама.

О личной жизни Репа ходили легенды: даже несмотря на то, что «осесть» он решил в 21 год, от вечеринок и выпивки он отказаться не мог.

«Джонни – прелестный мальчик. Но только когда спит», – как-то отозвался о нём Штефан Ковач.

Не удивительно, что с виднейшим представителем голландского (и мирового) футбола Йоханом Круиффом Реп ладил постольку-поскольку. На поле они казались не разлей вода: пасы внешней стороной стопы правой Круиффа оставляли не у дел защитников, Реп всегда был готов завершить удачную подачу. Они интуитивно знали, где окажется другой. Но вот стоило прозвучать финальному свистку…

Круифф был наставником молодого нападающего, но бунтарский характер Репа его попросту оскорблял. Иногда чтобы сбить спесь с юнца он выдавал ему неберущиеся кроссы или же публично пристыжал после обидной ошибки.

Сам он никогда не скрывал того, что скорость и техника Репа были очень важны для фирменного голландского «тотального» футбола, который влюблял в себя зрителей по всему миру. У Репа был характер, который очень нужен был для такого бренда игры; сам Круифф нашёл подобного футболиста в Христо Стоичкове. Ядовитый, бесстрашный, мощный – именно такие выигрывают матчи и не сдают даже когда давления невероятно велико.

Поскольку Реп во всём опирался на интуицию, с дисциплиной у него был не порядок. Пусть голландская машина семидесятых и была похожа на рок-н-ролльщиков, которым незнакомы правила и законы, её участникам всё же было необходимо чётко следовать установкам тренеров. Только один человек мог делать, что хочется – Круифф.

Даже такие звёзды, как Роб Ренсенбринк или Вим ван Ханегем были вынуждены слушать и повиноваться «авторитетам» в лице Круиффа или Михельса. Это был спартанский режим, и Реп отказывался становиться просто винтиком в оранжевой машине. Именно по этой причине он говорил, что счастливее всего был во Франции.

Именно здесь он по-настоящему раскрылся, отточил свой стиль и превратился в суперзвезду. Освободившись от армейских правил Круиффа, этот L’Ange Blond – то есть Белокурый Ангел – захватил «Бастию», а затем и «Сент-Этьен», и заставил любить и боготворить себя.

«Бастия»

После ЧМ-1974 Реп вернулся в расположение «Аякса», где, по его словам, ему нужно было выстрадать наихудший сезон в своей карьере. После он перебрался в «Валенсию», где на протяжении двух лет он играл с будущей звездой мундиаля Марио Кемпесом и парагвайским форвардом Карлосом Диасом. Вместе «три мушкетёра» считались возможно лучшим атакующим трио в Примере.

Эти два года выдались турбулентными. С подачи агента Реп выкупил свой контракт и покинул иберийский полуостров. В Европе им интересовались многие, но последнее слово было за агентом, который остановил свой выбор на корсиканской «Бастии» – крохотном клубе для звезды уровня Репа. Впрочем, не будем забывать, что именно этот агент посоветовал Круиффу инвестировать миллионы в свиную индустрию, после чего легендарный «летучий Голландец» прогорел.

Но не всё было плохо. Например, деньги Реп рубил знатные – во Франции тогда зарабатывали получше, чем в Испании. Сам же клуб тоже совсем уж аутсайдером не был, что подтверждает их до того главная звезда – югослав Драган Джаич. Сезон «львы из Фуриани» закончили на почётном третьем месте, что гарантировало им участие в Кубке УЕФА сезона 1977-78. Ну и нельзя забывать о том, что Корсика считается красивейшим островом в Средиземном море.

Летом 1977 года голландец уже обживался в новой стране. Сыграть он смог не сразу – пришлось ждать, прежде чем «Бастия» выплатит обещанный бонус за контракт. Так что первую официальную встречу пришлось пропустить. Матч был проигран «Монако» со счётом 2:0, и Репа просто умоляли отставить в сторону принципы и помочь новому коллективу. Но тот был ни в какую: нет бонуса – нет Джонни.

Ситуация осложнялась тем фактом, что предсезонки как таковой у Репа не было. По этой причине он обратился к доктору Джону Ролинку из «Аякса» подбросить ему каких-нибудь таблеток для скоростного возвращения в форму. Доктор, сейчас известный своей любовью к допингу, тотчас же подкинул волшебные «колёса» для «бодрости».

Теперь новоприбывший был готов ошарашить публику «Армана Сезари», благо бонус тоже наконец подъехал. Он вошёл в раздевалку, пожал руки товарищам и отправился на поле. В биографии (одной из нескольких) автор и друг Майкл Шотс, присутствовавший на том эпохальном событии, отметил, что голландец не то чтобы был очень хорош, хотя его скорость, техника и трудолюбие сразу пришлись фанатам по душе. «Львы» нашли себе нового кумира!

Вместе Репом и другими талантливыми исполнителями «Бастия» показала наилучший результат в своей истории. Такому составу было не грех позавидовать: полузащитник Клод Папи, защитник Шарль Орландуччи, полузащитник Жан-Франсуа Ларьо и его партнёр Феликс Лакуэста все были как на подбор.

Все они, плюс крепкие ребята из франко-баскских регионов и самой Корсики сформировали грозную команду, руководил которой тренер Пьер Каузак – словами Репа, «не лучший тренер в мире, но мой наставник. Перед матчем он просто говорил играть в футбол без страха, что я и так всегда делал».

При грозной (буквально: на трибунах нередко можно было слышать выстрелы из настоящего огнестрельного оружия) поддержке трибун стадион «Арман Сезари» стал неприступной крепостью для футболистов гостей. Дома «Бастия» за всю кампанию проиграла только действующим чемпионам «Монако», и «Бордо».

К сожалению, в гостях поразительными результатами похвастаться они не могли – не считая разгром «Сент-Этьена» со счётом 4:0, конечно. Итог: пятая строчка таблицы. Сам же Реп записал в свой актив 18 голов за 30 матчей. Им все были довольны.

«Бастия» прославилась на всю Европу, но не своими результатами в Лиге 1. Речь идёт о европейском турне, в конце которого маячил заветный Кубок УЕФА. Но сначала удалённому Репу пришлось наблюдать со стороны за тем, как разворачивалось противостояние со «Спортингом». Даже без него корсиканцы выиграли: 3:2. В Лиссабоне же Реп сравнял счёт, а затем и забил победный мяч. Во втором раунде французов ждал «Ньюкасл Юнайтед», который дважды уступил. По словам голландца, в Англии у него получались лучшие матчи в карьере: «в тот вечер я был способен на всё – я прямо-таки порхал над газоном».

Затем был бит «Торино», в полуфинале «Бастию» поджидал швейцарский «Грассхоппер». В Цюрихе корсиканцы уступили с нестыдным счётом 3:2, и им ничего не оставалось делать, кроме как выиграть на родине. К сожалению, Реп получил травму. Пришлось всё равно что-то решать, ведь на кону было звание первого французского клуба, дошедшего до финала! К счастью, победы со счётом 1:0 было достаточно, чтобы пройти дальше.

В финале уже ждал ПСВ. Джонни восстановился и был готов противостоять мировым звёздам вроде Яна ван Беверена, Вилли ван дер Кёйлена и Рене ван де Керкхофа. В преддверии первой игры над Корсикой прогремел гром, и стадион, на котором уже разместилось 15 тыс. зрителей, буквально затопило. Пришлось отложить противостояние, но ненадолго: скоро должен был состояться ЧМ в Аргентине, и тянуть резину было нельзя.

Всё началось блекло и закончилось также: 0:0. А вот последний матч оказался подопечным Каузака не по силам, и эйндховенцы праздновали уверенную победу со счётом 3:0. Но и «львы», и вся Корсика всё равно гордились итоговым результатом. Никто такого не ждал, и класс 78-го навсегда записал себя в историю. Ну а ярче всего светилась звёздочка скандального белокурого голландца, который умудрился расположить к себе и остальную Францию, которая присвоила ему звание «легионера года» 1978.

Затем наступил памятный и болезненный мундиаль 1978 года, после которого Реп вернулся в «Бастию», которую уже успели покинуть все её лучшие игроки. Только Вим Рейсберген (ещё один голландец) помогал Репу спасать корсиканцев от вылета.

По словам самого Рейсбергена, Реп вёл себя как настоящая звезда. Он ни в чём себе не отказывал и часто оказывался в компании донов местной мафии. С гангстерами он ходил по ночным клубам и дорогим ресторанам. Учитывая характер голландца, такое развитие событий было только логичным.

На поле всё оставалось на прежнем уровне: Реп продолжал поражать своим талантом, хоть иногда и бывали дни, когда мыслями он был уже в пабе.

«Когда погода жуткая, трибуны пусты, а Джонни не в настроении, его можно потерять на поле. Когда он хотел новый контракт, стадион был заполнен или он встал с той ноги, он всегда радовал. Он – искатель приключений, уверенный в себе. Это важное качество для футболиста», – говорил Рейсберген.

В итоге к концу сезона «Бастия» заняла 14 место, в семи очках от зоны вылета. За 35 игр Реп забил 15, стал капитаном и игроком года. У него получалось всё. Одна беда: сама «Бастия» больше не могла позволить себе такую звезду. В результате пришлось паковать вещи и отправляться в «Сент-Этьен», один из крупнейших на то время клубов во Франции.

«Сент-Этьен»

В новый клуб голландец пришёл одновременно с будущей мегазвездой континента Мишелем Платини. На презентацию нового дуэта смотрели 5 тыс. человек.

В «Сент-Этьене» были и другие видные представители: Жан-Франсуа Ларьо, Доминик Рошто, Жерар Жанвён все были крайне популярны. Они превращали «зелёных» в один из самых привлекательных коллективов Европы.

В последующих сезонах «Сент-Этьен» бился с «Бордо» Эме Жаке (за который играли Мариус Трезор, Ален Жиресс и Жан Тигана) и «Нантом» Максима Боссиса и Вахида Халилходжича. К началу восьмидесятых Лига 1 превратилась в ведущую лигу, в которой выступали главные таланты планеты. Во многом именно высокие зарплаты своё решали.

Для того, чтобы позволить себе таких исполнителей, приходилось использовать деньги, которые приносил стадион «Жоффруа Гишар». Иногда финансовое ведомство Франции оповещалось только о 50% посетителей – всё для того, чтобы хоть как-то обеспечить высокие зарплаты. Реп получал деньги, и это было всё, что его волновало. Он был бесстрашен на стадионе и за его пределами.

Не успев получить свою первую зарплату, Реп уже успел прославиться хет-триком в ворота «Видзева», цвета которого защищал молодой Збигнев Бонек. Несмотря на поражение 2:1 в Польше, «зелёные» оказались во втором раунде Кубка УЕФА. Лето 1979 было ярким: его события увековечила группа Mickey 3D, чей сингл «Johnny Rep» вернулся в радиоэфир в 2004 году.

На самом деле главным достижением «святых» стала победа над ПСВ во втором раунде Кубка УЕФА. Первый матч закончился в пользу голландцев, которыми руководил экс-этьеновец Кес Рейверс – 2:0. Рейверс с нетерпением ждал ответного поединка в знакомом городе, и его подопечные совершенно не боялись французов.

Это было ошибкой: Реп прекрасно знал, как вдохновить своих одноклубников. В интервью газетчикам он то и дело поддевал соперника и их тренера. Ну а перед самой встречей он и его товарищи по французской традиции того времени приняли специальные «витамины». Спустя много лет Джонни прокомментировал этот момент: «Я не переносил уколы и кровь, поэтому в ритуалах участия не принимал. Но большинство не отказалось, и затем их было не остановить. Как-то я сам попробовал, и на следующий день чувствовал себя превосходно. Большинство клубов в стране так делали – тут Франция серьёзно опережала Нидерланды или Германию».

Через несколько минут после стартового свистка голкипер Ян ван Беверен уже вытаскивал из сетки третий мяч. Ларьо, Платини и Сантини все отметились против лучшего голландского вратаря 20-го века, причём за шесть минут. Через 86 минут «белокурый ангел» заколачивал шестой с пенальти. Это было крупнейшее поражение в карьере Рейверса.

В свежей биографии за авторством Марка ван де Хёвела нападающий рассказал о том, как тот вечер и его «мотивационные интервью» повлияли на шансы в сборной. 42 матча всего – не та цифра, которую ожидаешь от такого футболиста, но ничего не поделать – сам Рейверс так разгневался методам соотечественника, что поклялся больше с тем не иметь ничего общего.

Это немаловажно, ведь уже через год Рейверс руководил сборной. После катастрофического поражения от Франции со счётом 1:0 (квалификация на ЧМ-1982) Репа больше в стан «оранжевых» не вызывали.

Несмотря на исторические победы над ПСВ и «Видзевом», «Сент-Этьен» не смог пройти мёнхенгладбахскую «Боруссию», и вылетел из кубка на стадии четвертьфинала.

«Мы как всегда, мы можем переиграть кого угодно и проиграть кому угодно. Защита была слишком медлительна, а клуб купил тех, кто был не нужен и не купил тех, кто был нужен. Например, у нас три правых вингера и ноль нападающих. Поэтому я большую часть игр провёл на левом фланге или в качестве второго страйкера. Сама позиция мне не важна, главное свобода», – сокрушался Реп.

Сезон Джонни закончил с 15 голами, на третьей строчке. Летом состав усилил Патрик Баттистон. Слабая оборона окрепла, а в атаке уже действовали Платини и Реп. В 1981 никто не мог помешать «Сент-Этьену» праздновать чемпионство – первое в карьере Репа. А вот в Кубке Франции случилось обидное поражение от «Бастии».

В Европе «Les Verts» ошарашили «Гамбург» и весь мир, переиграв немцев со счётом 5:0. Мы говорим о клубе, который взял серебро в прошлогоднем Кубке Чемпионов, и который выиграет его в 1983 году. Тогда за команду выступали такие звёзды, как Магат, Кальц и Хрубеш.

Но Репа было не остановить. Пусть он и не забил, зато мастер-класс всё равно показать смог. И даже довольно жёсткие подкаты Кальца никак не повлияли на традиционно невозмутимого голландца, которого последние годы сделали ещё более матёрым и мудрым. И своим примером делал лучше ещё молодого Платини.

К сожалению, в четвертьфинале вновь ждало фиаско, причём от английского «Ипсвича», который и будет праздновать евротриумф, вдохновлённый мастерством голландского дуэта Франса Тейссена и Арнольда Мюрена.

Сезон 1981/82 начался с разочарования: ещё до начала Кубка Чемпионов «Сент-Этьен» его покинул. Обидчиком выступило восточногерманское «Динамо». Ничья в гостях и поражение 2:0 дома – не только обидный вылет, но и начало разлома в раздевалке.

Как считает Реп, именно тренер Робер Эрбен был во всём виноват: «Эрбен вообще хорошим тренером не был, просто ему повезло с исполнителями. Мне не нравился его стиль. С ним в клубе появилась традиция кумовства».

В лиге этьеновцы закончили сезон на втором месте, уступив только «Монако» Ральфа Эдстрёма и Мануэля Амороса. В Кубке Франции вновь удалось дойти до финала, в котором на этот раз их ждал ПСЖ. Матч-триллер завершился со счётом 2:2, и всё решили пенальти. Реп пробил удачно, но защитник Кристиан Лопес не совладал с нервами. Итого – очередное серебро. Результат Репа в том сезоне – восемь голов за 34 матча. Он уже не был так быстр, и в клубе понимали, что лучшее было позади.

Тем временем коллектив продолжал гнить изнутри. Платини и Ларьо рассорились из-за интрижки, и в 1982 оба состав покинули. Тем временем налоговики заинтересовались деятельностью клуба. Пахло горелым.

Без Платини с чемпионскими амбициями можно было попрощаться. «Сент-Этьен» рухнул в зону вылета. Даже Реп понял, что у его смелости есть предел: «Я стал получать так много налоговых писем, что стало как-то не по себе».

Медовый месяц окончился, а Джонни Реп решился покинуть Францию – нужно было как-то сохранить накопленные богатства. «Зелёные» заняли 14-ю позицию, а Эрбену указали на выход. Последний сезон во Франции для Репа закончился с семью голами за 34 игры. После шести ярких сезонов во Франции «белокурый ангел» вернулся на родину и подписал контракт с амбициозным «Зволле».

Лучшие годы Джонни провёл во Франции, но долгое время страну он обходил стороной – в органах о нём не забыли. «Когда я вернулся в Нидерланды, меня переполняла тоска по дому, и мне не было места. Я скучал по Франции, французскому народу и их образу жизни».

Франция сделала из Репа мировую звезду. Нельзя оспорить тот факт, что он – один из лучших голландских футболистов в истории.

Юрий Сергеев

