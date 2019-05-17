Голландский НЕК объявил о переходе российского полузащитника

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Полузащитник юношеской сборной России Лион Калентьев перешел в голландский НЕК, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист подписал контракт с клубом на два года. 

19-летний Калентьев ранее играл за юношескую команду "Фейеноорда" (U-19). В нынешнем сезоне он провел за нее 15 матчей и забил 3 гола.

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