Голландский топ-клуб нацелился на Жиго
Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен
ПСВ из Эйндховена проявляет интерес к французскому защитнику московского "Спартака" Самуэлю Жиго, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, голландский клуб рассматривает кандидатуру Жиго в качество приоритетной цели в летнее трансферное окно. ПСВ надеется договориться по трансферу француза, так как его контракт с "красно-белыми" истекает через год. Впрочем, "Спартак" предлагает игроку новое трехлетнее соглашение.
В завершившемся сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|АЗ
|34
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|Витесс
|34
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|Хераклес
|34
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|34
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|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
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|Виллем II
|34
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|11
|Херенвен
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|ВВВ Венло
|34
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|34
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|Фортунна Ситтард
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|Эксельсиор
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