Голландский топ-клуб нацелился на Жиго

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

ПСВ из Эйндховена проявляет интерес к французскому защитнику московского "Спартака" Самуэлю Жиго, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, голландский клуб рассматривает кандидатуру Жиго в качество приоритетной цели в летнее трансферное окно. ПСВ надеется договориться по трансферу француза, так как его контракт с "красно-белыми" истекает через год. Впрочем, "Спартак" предлагает игроку новое трехлетнее соглашение.

В завершившемся сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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