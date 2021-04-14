Голлини - лучший вратарь прошлого сезона Серии А

Фото: ФК "Аталанта"

Вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини стал лучшим голкипером Серии А в сезоне 2019/20.

Как сообщает сайт клуба, Голлини обошел в голосовании Самира Хандановича и Хуана Муссо.

Также стоит отметить, что Массимо Биффи из "Аталанты" стал лучшим тренером вратарей в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Серии А Голлини провел 33 матча, в которых пропустил 38 голов.

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