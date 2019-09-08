Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии
Фанат "Енисея" Константин Литвинов, который голодает с 31 августа, рассказал о своем самочувствии. Болельщик планирует продолжать голодовку, пока красноярский клуб не одержит победу в ФНЛ.
"С трудом добрался из Воронежа до Москвы. Прямо сейчас лежу в кровати. Перед отъездом в Воронеж пришлось заниматься физической работой - у меня аж голова кружилась. Было очень тяжело. Тем не менее голодовку после ничейного матча "Енисея" с "Факелом" продолжаю как минимум до 14 сентября. Завтра пойду на работу.
Если команда не обыграет и "Балтику", не знаю, продолжу ли голодовку. Сейчас есть уже и не хочется: видимо, в организме начались какие-то процессы. Но не знаю, что будет через неделю. Футболисты сказали, что сделают все, чтобы обыграть калининградский клуб", - сказал Литвинов в интервью "Рейтингу Букмекеров".
В прошлом сезоне "Енисей" выступал в Российской Премьер-Лиге, но вылетел в ФНЛ. В нынешнем сезоне красноярский клуб одержал победу в первом туре Футбольной национальной лиги, после чего потерпел семь поражений при четырех ничьих. После 12 туров "Енисей" занимает последнее место в ФНЛ, набрав семь очков. В 13-м туре красноярцы на своем поле сыграют с "Балтикой". Матч состоится 14 сентября.
Не пропустите: "Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020
-
Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020
-
1
"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии
-
Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию"
-
Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"
-
Рамос сравнялся с рекордсменом по числу матчей за сборную Испании
-
Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии
-
"Реал" теряет Йовича из-за травмы
-
"Интер" предложит улучшенный контракт форварду Мартинесу
-
Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении
-
Румыния с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2020
-
Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании
-
Клопп высказался о переходе Коутиньо в "Баварию"
-
"Ростов" разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
-
"Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа в Примере
-
"Спартак" может вновь надолго потерять Селихова
-
Экс-хавбек "Спартака" высказался о задержании его водителя с наркотиками
-
Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом
-
Гризманн назвал виновного в не забитом им пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4