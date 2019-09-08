Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии

Теги енисей красноярск

Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии

Фанат "Енисея" Константин Литвинов, который голодает с 31 августа, рассказал о своем самочувствии. Болельщик планирует продолжать голодовку, пока красноярский клуб не одержит победу в ФНЛ.

"С трудом добрался из Воронежа до Москвы. Прямо сейчас лежу в кровати. Перед отъездом в Воронеж пришлось заниматься физической работой - у меня аж голова кружилась. Было очень тяжело. Тем не менее голодовку после ничейного матча "Енисея" с "Факелом" продолжаю как минимум до 14 сентября. Завтра пойду на работу.

Если команда не обыграет и "Балтику", не знаю, продолжу ли голодовку. Сейчас есть уже и не хочется: видимо, в организме начались какие-то процессы. Но не знаю, что будет через неделю. Футболисты сказали, что сделают все, чтобы обыграть калининградский клуб", - сказал Литвинов в интервью "Рейтингу Букмекеров".

В прошлом сезоне "Енисей" выступал в Российской Премьер-Лиге, но вылетел в ФНЛ. В нынешнем сезоне красноярский клуб одержал победу в первом туре Футбольной национальной лиги, после чего потерпел семь поражений при четырех ничьих. После 12 туров "Енисей" занимает последнее место в ФНЛ, набрав семь очков. В 13-м туре красноярцы на своем поле сыграют с "Балтикой". Матч состоится 14 сентября.

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