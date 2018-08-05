Голос Дзюбы будет звучать в "Яндекс. Навигаторе"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбароссия

Голос Дзюбы будет звучать в "Яндекс. Навигаторе"
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба стал голосом "Яндекс. Навигатора".

Об этом сообщает официальный Инстаграм национальной футбольной команды.

"Мы все видели шикарные голы Артема Дзюбы по ТВ или на стадионе, а скоро еще и его голос станет близок нескольким миллионам жителей России", - говорится в сообщении.

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