Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах

1 Теги лионель мессикриштиану роналдуроберт левандовскимохамед салах

Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах

Фото инстаграм ФИФА

ФИФА обнародовала результаты голосования, в ходе которого был определён лучший игрок мира в 2021 году.

В качестве капитанов национальных сборных в опросе участвовали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Мохамед Салах.

Месси: 1-е место - Неймар, 2-е - Килиан Мбаппе, 3-е - Карим Бензема;

Роналду: 1-е место - Роберт Левандовски, 2-е - Нголо Канте, 3-е - Жоржиньо;

Левандовски: 1-е место - Жоржиньо, 2-е - Лионель Месси, 3-е - Криштиану Роналду;

Салах: 1-е место - Жоржиньо, 2-е - Лионель Месси, 3-е - Роберт Левандовски.

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