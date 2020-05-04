Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции

Французский чемпионат завершили досрочно из-за запрета правительства проводить матчи. Насколько легко ПСЖ взял титул, какие команды стали крупнейшими везунчиками и неудачниками, кто приятно удивил? Во всем этом мы разберемся прямо сейчас

Рутинное чемпионство ПСЖ – турнирные задачи на втором плане

ПСЖ признали чемпионом – парижане имели 12 очков преимущества над конкурентами после 70% пройденной дистанции. Команда Томаса Тухеля забивала 2,7 гола за игру, 14 матчей провела на ноль, больше всех создавала у чужих ворот и меньше позволяла у своих. Ни у кого не было даже намека на шанс побороться за титул. В Парижа случались слабые матчи, их не перечислишь по пальцам одной руки, однако на дистанции команда страшно выделялась на фоне Лиги 1. Едва ли кого-то это удивило! Уровень ПСЖ нужно оценивать по Лиге Чемпионов, где был солидный групповой этап и проход Дортмунда со скрипом. Если кто-то сомневался – Неймар все еще играет великолепно. Если кто-то не заметил – Мбаппе продолжает прогрессировать. Просто их игра остается в тени скандалов с фанатами, трансферных слухов, травм и споров с главным тренером. Арендованный Икарди выдал хорошую результативность, но в будущем на него не рассчитывают.



Нельзя не упомянуть Маркиньоса, который становится новым лидером команды. После выхода Тиаго Силвы на пенсию он получит капитанскую повязку. Замена Силве в центре обороны также подросла – 17-летний Танги Куасси из академии клуба уже играет за основу и оформляет дубли. Однако, в футболе ПСЖ до сих пор нет баланса! Тухель нашел способ разместить "фантастическую четверку" в схеме 4-2-4: Неймар и Ди Мария по краям, Мбаппе ближе к флангу Неймара и постоянно обменивается с ним позициями, Кавани (Икарди) на острие. Но в таком сочетании выпадает очень большая нагрузка на опорную зону. Словом, задача на следующий сезон остается неизменной – найти баланс. Это при условии, что Тухель останется в Париже.

"Марсель" живет надеждой, "Лион" скандалит

Компанию ПСЖ в групповом раунде Лиги Чемпионов должен составить "Марсель". Андре Виллаш-Боаш вывел команду на второе место, но особого повода для радости у болельщиков "Олимпика" нет. Клуб погряз в катастрофических долгах. Коронавирусный карантин и отмена чемпионата могут вбить последний гвоздь в гроб великого клуба – не будет ни дохода с билетов, ни денег по телеконтракту. Лига Чемпионов станет спасением, но к ней еще нужно дожить и выбить разрешение в УЕФА на участие.



В свою очередь "Лион" впервые за 20 лет пролетел мимо еврокубков (есть еще вариант выиграть ЛЧ, однако будем реалистами – больше шансов на то, что позволят провести финал Кубка Лиги, где "ткачам" нужно переиграть ПСЖ), поэтому также получит серьезный удар по кошельку. Для Лиги Европы не хватило одного очка – ярость и иски Жана-Мишеля Ола можно понять. Он кричит, что "Лион" всегда ударно проводит концовку чемпионата. Это правда, но приходится пожинать плоды ужасного старта сезона. Продажи Мэнди, Ндомбеле и Фекира не прошли бесследно. Стоит сделать одну ремарку: в таблице "Марсель" и "Лион" разделяет 15 очков, но между командами и близко не было такого разрыва в качестве футбола. "Марсель" – крупнейший везунчик (взял 14 лишних баллов в соответствии с системой xG). Лион – самый неудачливый среди тех, кто остался в Лиге 1 (недобрал 6 баллов).

Коротко об остальном

- "Монако", имея третий по стоимости состав, также не пробился в еврокубки. "Монегаски" снова сменили тренера, однако Роберту Морено не удалось достичь быстрого прогресса в результатах. Положительной оценки с 18 голами заслуживает разве что Виссам Бен-Еддер. Отметим также прогресс Александра Головина, который постепенно становится главным футболистов в центре поля "Монако" и одни из лидеров команды.



- "Реймс" стал пятым благодаря лучшей в лиге обороне. Голкипер Предраг Райкович провел великолепный сезон и может рассчитывать на повышение. Пока не понятно, уедет ли серб из Франции, однако СМИ активно приписывают интерес к нему со стороны немецких клубов!



- Прошлогоднему вице-чемпиону "Лиллю" не хватило одного балла для Лиги Чемпионов. Продажа главных звезд летом не прошла бесследно! Более того, скорее всего, и этим летом клуб устроит плановую продажу двух-трех самых заметных персонажей, чтобы закрыть финансовые дыры, пробитые карантином. Звездой "догов" после продажи Николя Пепе стал нигерийский форвард Виктор Осимхен. В середине сезона интерес к нему приписывали "Барселоне". Вполне возможно, каталонский гранд вернется к идеи покупки нигерийца, если в казне не окажется денег на Лаутаро или Неймара.



- Бронзовые медали и место в ЛЧ получил "Ренн", за которым начали внимательно следить благодаря прогрессу Эдуардо Камавинги. 17-летний хавбек привлек внимание топ-клубов, а испанские СМИ одновременно печатают его на первых страницах своих изданий, отправляя его в Реал за 50-60 миллионов евро. Однако, для самого "Ренна" бы неплохо сохранить молодого француза, чтобы как можно лучше выступить в Лиге Чемпионов.



- Большой в прошлом "Сент-Этьен" провалил чемпионат, остановившись в 3 очках от зоны вылета. Правда, есть шанс полностью реабилитироваться, если будет возможность сыграть финал Кубка Франции с ПСЖ. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это маловероятно. Будем смотреть и ожидать.

Лучшие бомбардиры чемпионата!

Здесь первое место поделили между собой Мбаппе и Бен Йеддер. Оба забили по 18 голов!

Лучшие ассистенты

Здесь круче всех оказался Анхель Ди Мария, который, кажется, нашел свою роль в звездном нападении ПСЖ – подносить снаряды. Получается неплохо!

Символические сборные от France Football и WhoScored