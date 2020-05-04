Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции

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Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции

Французский чемпионат завершили досрочно из-за запрета правительства проводить матчи. Насколько легко ПСЖ взял титул, какие команды стали крупнейшими везунчиками и неудачниками, кто приятно удивил? Во всем этом мы разберемся прямо сейчас

Рутинное чемпионство ПСЖ – турнирные задачи на втором плане

ПСЖ признали чемпионом – парижане имели 12 очков преимущества над конкурентами после 70% пройденной дистанции. Команда Томаса Тухеля забивала 2,7 гола за игру, 14 матчей провела на ноль, больше всех создавала у чужих ворот и меньше позволяла у своих. Ни у кого не было даже намека на шанс побороться за титул. В Парижа случались слабые матчи, их не перечислишь по пальцам одной руки, однако на дистанции команда страшно выделялась на фоне Лиги 1. Едва ли кого-то это удивило! Уровень ПСЖ нужно оценивать по Лиге Чемпионов, где был солидный групповой этап и проход Дортмунда со скрипом. Если кто-то сомневался – Неймар все еще играет великолепно. Если кто-то не заметил – Мбаппе продолжает прогрессировать. Просто их игра остается в тени скандалов с фанатами, трансферных слухов, травм и споров с главным тренером. Арендованный Икарди выдал хорошую результативность, но в будущем на него не рассчитывают.

Нельзя не упомянуть Маркиньоса, который становится новым лидером команды. После выхода Тиаго Силвы на пенсию он получит капитанскую повязку. Замена Силве в центре обороны также подросла – 17-летний Танги Куасси из академии клуба уже играет за основу и оформляет дубли. Однако, в футболе ПСЖ до сих пор нет баланса! Тухель нашел способ разместить "фантастическую четверку" в схеме 4-2-4: Неймар и Ди Мария по краям, Мбаппе ближе к флангу Неймара и постоянно обменивается с ним позициями, Кавани (Икарди) на острие. Но в таком сочетании выпадает очень большая нагрузка на опорную зону. Словом, задача на следующий сезон остается неизменной – найти баланс. Это при условии, что Тухель останется в Париже.

"Марсель" живет надеждой, "Лион" скандалит

Компанию ПСЖ в групповом раунде Лиги Чемпионов должен составить "Марсель". Андре Виллаш-Боаш вывел команду на второе место, но особого повода для радости у болельщиков "Олимпика" нет. Клуб погряз в катастрофических долгах. Коронавирусный карантин и отмена чемпионата могут вбить последний гвоздь в гроб великого клуба – не будет ни дохода с билетов, ни денег по телеконтракту. Лига Чемпионов станет спасением, но к ней еще нужно дожить и выбить разрешение в УЕФА на участие.

В свою очередь "Лион" впервые за 20 лет пролетел мимо еврокубков (есть еще вариант выиграть ЛЧ, однако будем реалистами – больше шансов на то, что позволят провести финал Кубка Лиги, где "ткачам" нужно переиграть ПСЖ), поэтому также получит серьезный удар по кошельку. Для Лиги Европы не хватило одного очка – ярость и иски Жана-Мишеля Ола можно понять. Он кричит, что "Лион" всегда ударно проводит концовку чемпионата. Это правда, но приходится пожинать плоды ужасного старта сезона. Продажи Мэнди, Ндомбеле и Фекира не прошли бесследно. Стоит сделать одну ремарку: в таблице "Марсель" и "Лион" разделяет 15 очков, но между командами и близко не было такого разрыва в качестве футбола. "Марсель" – крупнейший везунчик (взял 14 лишних баллов в соответствии с системой xG). Лион – самый неудачливый среди тех, кто остался в Лиге 1 (недобрал 6 баллов).

Коротко об остальном

- "Монако", имея третий по стоимости состав, также не пробился в еврокубки. "Монегаски" снова сменили тренера, однако Роберту Морено не удалось достичь быстрого прогресса в результатах. Положительной оценки с 18 голами заслуживает разве что Виссам Бен-Еддер. Отметим также прогресс Александра Головина, который постепенно становится главным футболистов в центре поля "Монако" и одни из лидеров команды.  

- "Реймс" стал пятым благодаря лучшей в лиге обороне. Голкипер Предраг Райкович провел великолепный сезон и может рассчитывать на повышение. Пока не понятно, уедет ли серб из Франции, однако СМИ активно приписывают интерес к нему со стороны немецких клубов!

- Прошлогоднему вице-чемпиону "Лиллю" не хватило одного балла для Лиги Чемпионов. Продажа главных звезд летом не прошла бесследно! Более того, скорее всего, и этим летом клуб устроит плановую продажу двух-трех самых заметных персонажей, чтобы закрыть финансовые дыры, пробитые карантином. Звездой "догов" после продажи Николя Пепе стал нигерийский форвард Виктор Осимхен. В середине сезона интерес к нему приписывали "Барселоне". Вполне возможно, каталонский гранд вернется к идеи покупки нигерийца, если в казне не окажется денег на Лаутаро или Неймара.

- Бронзовые медали и место в ЛЧ получил "Ренн", за которым начали внимательно следить благодаря прогрессу Эдуардо Камавинги. 17-летний хавбек привлек внимание топ-клубов, а испанские СМИ одновременно печатают его на первых страницах своих изданий, отправляя его в Реал за 50-60 миллионов евро. Однако, для самого "Ренна" бы неплохо сохранить молодого француза, чтобы как можно лучше выступить в Лиге Чемпионов.

- Большой в прошлом "Сент-Этьен" провалил чемпионат, остановившись в 3 очках от зоны вылета. Правда, есть шанс полностью реабилитироваться, если будет возможность сыграть финал Кубка Франции с ПСЖ. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это маловероятно. Будем смотреть и ожидать.

Лучшие бомбардиры чемпионата!

Здесь первое место поделили между собой Мбаппе и Бен Йеддер. Оба забили по 18 голов!

Лучшие ассистенты

Здесь круче всех оказался Анхель Ди Мария, который, кажется, нашел свою роль в звездном нападении ПСЖ – подносить снаряды. Получается неплохо!

Символические сборные от France Football и WhoScored

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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