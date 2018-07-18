Головин близок к подписанию контракта с новым клубом

1 Теги александр головинцска москвачелси

Головин близок к подписанию контракта с новым клубомПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский "Челси", информирует Sky in Italy.

Так, по сведениям источника, клубы уже практически согласовали все условия трансфера 22-летнего хавбека армейцев. Покупка россиянина обойдется "аристократам" примерно в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, представитель "Челси" прокомментировал слухи о Головине. | soccernews.ru

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