Головин близок к подписанию контракта с новым клубом

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский "Челси", информирует Sky in Italy.

Так, по сведениям источника, клубы уже практически согласовали все условия трансфера 22-летнего хавбека армейцев. Покупка россиянина обойдется "аристократам" примерно в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, представитель "Челси" прокомментировал слухи о Головине. | soccernews.ru