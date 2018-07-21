Головин близок к подписанию контракта с новым клубом

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин близок к подписанию контракта со своим новым клубом, информирует L'Équipe.

Так, по сведениям издания, 22-летний хавбек армейцев продолжит карьеру в "Монако". Монегаскам удалось обойти в борьбе за россиянина лондонский "Челси". Ожидается, что сделка по трансферу игрока может быть закрыта уже сегодня.

Напомним, ранее "Монако" сделал улучшенное предложение по Головину. | soccernews.ru