Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам
Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.
По информации "Чемпионата", в ближайшие дни футболист должен приступить к беговой работе. Сообщается, что в состоянии российского хавбека есть заметный прогресс.
Напомним, что Головин лечится от мышечного повреждения задней поверхности бедра, полученного в конце августа.
Ранее утверждалось, что игрок вернётся в строй в первой половине октября.
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