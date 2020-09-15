Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации "Чемпионата", в ближайшие дни футболист должен приступить к беговой работе. Сообщается, что в состоянии российского хавбека есть заметный прогресс.

Напомним, что Головин лечится от мышечного повреждения задней поверхности бедра, полученного в конце августа.

Ранее утверждалось, что игрок вернётся в строй в первой половине октября.

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