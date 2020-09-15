Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам

Теги монакоалександр головинтравмы

Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации "Чемпионата", в ближайшие дни футболист должен приступить к беговой работе. Сообщается, что в состоянии российского хавбека есть заметный прогресс.

Напомним, что Головин лечится от мышечного повреждения задней поверхности бедра, полученного в конце августа.

Ранее утверждалось, что игрок вернётся в строй в первой половине октября.

Не пропустите: "Монако" стал четвёртой командой, одержавшей 1000 побед в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым

Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов