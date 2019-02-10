Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы
Стали известны зарплаты игроков "Монако", сообщает французское издание L’Équipe.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин находится на седьмой позиции в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба и более чем в три раза уступает занимающему первое место по этому показателю Радамелю Фалькао.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Монако" выглядит так:
1. Радамель Фалькао — 9 миллионов евро в год
2. Сеск Фабрегас — 7,2
3. Камил Глик — 3,5
4. Стеван Йоветич — 3,36
5. Маркуш Лопеш — 3,36
6. Джибриль Сидибе — 2,9
7. Александр Головин — 2,7
8. Насер Шадли — 2,58
9. Даниэль Субашич — 2,28
10. Налдо — 2,04
В нынешнем сезоне 22-летний Головин провел за "Монако" 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.
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|Монпелье
|22
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|Страсбур
|23
|35
|8
|Реймс
|23
|34
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|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
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|12
|Анжер
|24
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|Бордо
|23
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|14
|Тулуза
|23
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|22
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|Амьен
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|ФК Кан
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