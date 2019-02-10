Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы

Теги монакоалександр головинрадамель фалькаосеск фабрегас

Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы

Стали известны зарплаты игроков "Монако", сообщает французское издание L’Équipe.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин находится на седьмой позиции в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба и более чем в три раза уступает занимающему первое место по этому показателю Радамелю Фалькао.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков "Монако" выглядит так: 

1. Радамель Фалькао — 9 миллионов евро в год

2. Сеск Фабрегас — 7,2

3. Камил Глик — 3,5

4. Стеван Йоветич — 3,36

5. Маркуш Лопеш — 3,36

6. Джибриль Сидибе — 2,9

7. Александр Головин — 2,7

8. Насер Шадли — 2,58

9. Даниэль Субашич — 2,28

10. Налдо — 2,04

В нынешнем сезоне 22-летний Головин провел за "Монако" 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

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