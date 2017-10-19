Головин: "ЦСКА не хватило креативности"



Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал поражение своей команды от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Креативности не хватило. "Базель" хорошо оборонялся, но и мы сами плохо атаковали. Ни одного удара в створ. Нужно продолжать работать. Надо быстрее принимать решения на поле, чтобы рассчитывать на успех в Швейцарии", - приводят слова Головина российские СМИ.

Напомним, что в этом матче армейцы не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

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