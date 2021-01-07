Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан

Пресс-служба "Монако" взяла интервью в самолете у российского полузащитника команды Александра Головина. Вместо микрофона был использован банан.

"Реакция Головина в самолете после его забитого гола. Обычно он всегда злится, но теперь счастлив!" - говорится в официальном Twitter монегасков.

́ # ' ̀ !

"D'habitude il est toujours énervé mais là il est content !" pic.twitter.com/JUZ0UACUat — AS Monaco (@AS_Monaco) January 7, 2021

Напомним, что 24-летний Головин вышел на замену во втором тайме матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2) и забил гол первым же касанием.

Не пропустите: "Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле. | http://soccernews.ru