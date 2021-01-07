Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан

Теги монакоалександр головин

Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан

Пресс-служба "Монако" взяла интервью в самолете у российского полузащитника команды Александра Головина. Вместо микрофона был использован банан.

"Реакция Головина в самолете после его забитого гола. Обычно он всегда злится, но теперь счастлив!" - говорится в официальном Twitter монегасков.

Напомним, что 24-летний Головин вышел на замену во втором тайме матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2) и забил гол первым же касанием.

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