Головин дал согласие на переход в "Ювентус", его трансфер может быть закрыт в ближайшие несколько часов

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин дал согласие на переход в туринский "Ювентус", информирует Superscommesse.it.

По сведениям источника, "старая синьора" вступила в активную фазу переговоров с армейцами по трансферу их 22-летнего хавбека. Сделка по переходу игрока на "Альянц Стэдиум" может быть согласована уже в течение ближайших нескольких часов. Трансфер футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Головин вошел в число лучших молодых игроков ЧМ-2018. | soccernews.ru