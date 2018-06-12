Головин дал согласие на переход в "Ювентус", его трансфер может быть закрыт в ближайшие несколько часов

3 Теги александр головинювентусцска москва

Головин дал согласие на переход в "Ювентус", его трансфер может быть закрыт в ближайшие несколько часовПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин дал согласие на переход в туринский "Ювентус", информирует Superscommesse.it.

По сведениям источника, "старая синьора" вступила в активную фазу переговоров с армейцами по трансферу их 22-летнего хавбека. Сделка по переходу игрока на "Альянц Стэдиум" может быть согласована уже в течение ближайших нескольких часов. Трансфер футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Головин вошел в число лучших молодых игроков ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии
Молодец

Саня красава

Ответить
Егор Аршавин

Головачлена + много

Ответить
Головачлена

И нахуя эта шляпа им нужна???

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов