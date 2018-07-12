Головин дал свой ответ "Ювентусу"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин дал свой ответ туринскому "Ювентусу", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям Tuttosport, 22-летний хавбек армейцев сообщил "старой синьоре", что желает перебраться в ее стан. Такое решение россиянин принял после переезда на "Альянц Стэдиум" форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, с которым он желает поиграть в одной команде.

Напомним, Сальгадо хотел бы видеть Головина в "Реале". | soccernews.ru