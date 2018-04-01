Головин: "Давно не побеждали в Ростове"

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Головин: "Давно не побеждали в Ростове"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 24-го тура РФПЛ против "Ростова".

"Будет непростой матч. С ростовчанами всегда сложно играть. Мы очень давно не побеждали в Ростове, а сопернику нужны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи. Но нам выпала возможность сократить отставание от "Локомотива", и мы постараемся ее не упустить", - цитирует 21-летнего хавбека официальный сайт его клуба.

Не пропустите превью к матчу "Ростов" - ЦСКА. | soccernews.ru

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