Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1
Полузащитник "Монако" Александр Головин получил три жёлтые карточки в последних 10 матчах сезона в чемпионате Франции.
Согласно регламенту, за это россиянин наказывается дисквалификацией на одну игру.
Таким образом, Головин пропустит матч первого тура следующего розыгрыша Лиги 1.
Стоит отметить, что сегодня футболисту исполняется 23 года.
В завершившемся сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
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