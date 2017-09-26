Головин: "Для меня каждая игра очень важна, поэтому неважно, какая команда играет против тебя"

Хавбек ЦСКА Александр Головин прокомментировал предстоящий поединок против "Манчестер Юнайтед".

"Для меня каждая игра очень важна, поэтому неважно, какая команда играет против тебя. В первую очередь это польза для моей команды, во вторую - концентрация на игре.

Что касается "Манчестер Юнайтед", не стал бы никого выделять. Все мы понимаем, что в этой команде собраны хорошие футболисты. Нужно готовиться к противостоянию с любым футболистом" - приводят слова Головина российские СМИ.

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